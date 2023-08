Tim Cook confirme ! Apple travaille bien sur une IA générative

Oui, Apple travaille bien sur l'IA !

Nous faisons des recherches sur un large éventail de technologies d'Intelligence Artificielle -y compris l'IA générative-, et ce, depuis des années. Nous allons continuer à investir, à innover et à faire progresser nos produits de manière responsable avec ces technologies pour aider à enrichir la vie des gens. Évidemment, nous investissons beaucoup, et cela apparaît dans les dépenses de R&D que vous regardez.

A quand un chatBot made in Apple ?

Sue neuf mois, soit depuis le début de l'année fiscale,, ce qui représenterait environ 3,12 milliards de dollars de plus qu'à ce stade de l'année précédente.Et dans une interview parallèle accordée à, Tim Cook vient de mettre fin aux rumeurs et spéculations, d'une manière aussi inhabituelle que franche. En effet,Avec le succès grandissant de ChatGPT, de nombreux experts ont déclaré qu'Apple était en retard dans l'IA, notamment parce qu'elle ne disposait pas de chatbot ou d'outils similaires., bien au contraire. Il semble que l'IA d'Apple soit -gentiment mais secrètement- développée depuis des années.Cela ne va pas empêcher les rumeurs de courir et certains d'imaginer un produit de type ChatGPT.. De son côté, Ming-Chi Kuo pense que la firme n'en serait pas encore à ce stade de développement.