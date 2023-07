Seriez-vous tenté par un iPhone pliable ?

Un iPhone pliable en 2025 ?

à l'heure actuelle, les smartphones pliables restent un produit de niche. Mais c'est un segment important pour les marques qui cherchent à maintenir un certain leadership en matière d'innovation et une présence sur le marché haut de gamme

2025 étant présentée comme l'année pour lancer l'iPhone pliable, ce qui pourrait fournir une autre poussée de croissance pour le segment

Mais que fait Apple ?

Toutes les pommes pourraient-elles se plier ?

À plusieurs reprises, il a été évoqué que Cupertino travaillait sur un tel modèle, desAvec la présentation hier du Galaxy Z Flip 5 et du Galaxy Z Fold 5 , les esprits se sont à nouveau enflammés, embarquant avec eux le très sérieux. Ce dernier indique dans sa dernière étude que les expéditions mondiales de smartphones pliables devraient atteindre 101,5 millions en 2027,Globalement, le cabinet d’analyses estime que les expéditions seraient deSelon le directeur de la recherche, Tom KangA son tour, l’analyste principal Jene Park pense qu’à long terme, il ne faudra pas oublier Apple et attendre de voir ce qu'elle compte faire,MS'il n'est pas question d'un iPhone pliable pour le moment, la firme n'exclut pas cette possibilité et continue de travailler sur ce projet (comme l'Apple Car...). Il n'y a qu'à regarder les registres de l'USPTO pour le constater.On trouve ainsi plusieurs documents concernant les moyens de pallier la fragilité des écrans pliables, notamment au niveau de la charnière et des connectiques, avec un système permettant de détecter les chutes . Ce dernier ressemblerait fortement à celui de l’iPhone ou de l’Apple Watch destiné à alerter les services d’urgence). Apple avait même, un temps,Ainsi, en décembre dernier,indiquait qu’Apple aurait lancé le développement d'un écran de 20 pouces pliable, peut-être pour un futur modèle de MacBook Pro.Il s’agirait d’une énormefabriquée par un fournisseur de composants sud-coréen, dont le nom est tenu secret. L'appareil proposerait ainsi une surface d’affichage de 15,3 pouces lorsqu'il est plié, se situant entre l’ iPad Pro actuel de 12,9 pouces et le MacBook Pro 16 pouces.A priori, Apple se serait même rapprochée de la division mobile de Samsung Display, avec une réunion avec des fournisseurs, fin 2022 pour discuter du marché des smartphones.