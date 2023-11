Neutralité carbone ? Greenpeace taxe Foxconn (et Apple ?) de mauvais élève !

On est loin du zéro carbone...

les efforts de décarbonation déployés par 11 des plus grands fournisseurs des plus grandes marques mondiales d’électronique grand public

les émissions les plus élevées de toutes les entreprises d’assemblage final du classement. En 2022, les émissions de Foxconn ont dépassé les émissions annuelles de l’Islande. Le ratio d’électricité renouvelable de Foxconn n’était que de 8 % en 2022, contre 24 % pour son rival Luxshare Precision

fournisseur clé d'Apple et de Microsoft, a reçu la note la plus élevée du classement et s'est amélioré d'un point d'année en année

Peut mieux faire !

pourquoi les entreprises informatiques peuvent et doivent faire davantage pour réduire les émissions de carbone de la chaîne d'approvisionnement

zéro carbone

En effet, selon l’association,. Ce rapport, réalisé par, évalueOn trouve ainsi certains noms connus dans le monde d'Apple (mais pas que), commeetc.Pour Foxconn, Greenpeace précise que la société a enregistréDu côté de Luxshare justement, on s’en tire plutôt bien, on apprend que leDans un même ordre d'idée, un rapport publié par Stand.Earth, et intitulédétaillait, il était alors fait, notamment d’exagérer ses références et autres progrès environnementaux. Certes l’étude lui accordait, car la firme est bien en avance dans ce secteur sur ses rivaux du secteur technologique. Mais elle pourrait mieux faire !Pour cela, elle se doit de réduire les émissions de 75% par rapport à l'exercice 2015 et solder les émissions résiduelles avec élimination du carbone -tout au long du cycle de vie de tous ses produits en 2030.. En effet, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) dénonce un abus de langage des plus trompeurs de la part d’Apple. En effet, l’Union européenne envisage un nouveau texte venant clarifier la dénomination neutre en carbone et d'interdire de l'employer pour un produit à partir du moment où son constructeur a eu recours à un crédit-carbone. L'interdiction pourrait entrer en vigueur en 2026.