Le câble Thunderbolt d'Apple est "une incroyable pièce d'ingénierie" (+ meilleures alternatives)

De son propre aveu,(pour USB Implementers Forum, l'organisme en charge de la promotion de la norme). Cela se reflète sur le marché avec des câbles de qualité très variable et une vaste gamme de tarifs. Il faut dire que c'est également l'USB-IF qui plonge les utilisateurs dans l'incompréhension avec des appellations comme USB 3.1 Gen2, USB 3.2 Gen2x2, ou encore 'USB4 (oui, sans espace entre USB et le 4). Même si c'est très pratique, le fait que le Thunderbolt 3 ou 4 utilise le connecteur USB-C n'arrange rien à l'affaire.Afin de constater ce qui sépare un câble haut de gamme comme le Thunderbolt Pro d'Apple d'autres modèles USB-C plus abordables du marché, nos confrères de Lumafield les ont passés aux rayons X.. Et à ce petit jeu, Apple se distingue assez nettement avec ce que les techniciens estiment être uneCertains pourraient estimer que c'est totalement, mais d'autres, qui ne seront pas effrayés par le tarif, préféreront passer à la caisse afin d'être certains de ne pas rencontrer de soucis lors de l'utilisation. En effet,avec 19 fils dont 5 fils de cuivre pour l'alimentation de 100W, une tresse recouvrant un matériau élastomère thermoplastique, un blindage, des composants et un PCB 10 couches aux petits oignons, une puce Intel et des connecteurs plaqués or, le tout justifiant (en partie) son prix élevé.Ce constat rejoint celui de ChargerLab qui avait indiqué au sein d'une vidéo que ce modèle est, assurant, comme ces petits ondulations sur une ligne de connexion sur le PCB afin d'obtenir la même longueur que la ligne appairée,Pour rappel, le modèle Thunderbolt 4 d'Apple supporte une puissance de 100W, le DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) ainsi que des débits en Thunderbolt de 40 Gb/s et en USB 3.2 de 10 Gb/s.Si(il s'agit de câble USB-C bon marché et non de Thunderbolt), il existe d'autres références aux tarifs plus accessibles sur le marché. Avec l'arrivée des iPhone 15 et surtout des iPhone 15 Pro dotés de ports USB-C à 10 Gb/s,En effet,. Si vous désirez vous offrir un câble capable de passer assez de puissance et permettant de profiter des 10 Gb/s du port USB-C des iPhone 15 Pro, il vous faudra un modèle adéquat. Un peu plus coûteux mais encore plus polyvalents puisqu'offrant des débits atteignant les 40 Gb/s, les câbles Thunderbolt 4 pourront également être envisagés.