Des câbles magnétiques pour simplifier le rangement, ça vous tente ?

Les câbles Supercalla avec les aimants visibles

Uniquement pour la charge

Qui n'a pas pesté contre un paquet de câbles emmêlés, véritable sac de nœuds même après avoir été soigneusement rangés dans un sac ? La firme Supercalla avait tenté de répondre à ce problème il y a déjà quelques années de cela, et Scosche vient de reprendre ce concept en l'améliorant avec ses nouveaux câbles StrikeLine Cobra.. Non seulement le câble est plus fin qu'avec les anneaux aimantés, mais il est également possible d'enrouler les câbles à la taille qui vous convient.La gamme StrikeLine Cobra USB-C vers USB-C sera commercialisée en blanc ou en noir et en 90 et 180 centimètres au printemps prochain (le tarif n'a pas encore été dévoilé), mais ne comprendra que des câbles dédiés à la charge, avec quelques bémols. En effet,La firme planche d'ores et déjà sur un modèle capable de délivrer jusqu'à 100W pour les appareils nécessitant davantage de puissance.. Reste à savoir si la firme déclinera sa gamme en proposant des câbles offrant un débit supérieur à l'USB 2.0.