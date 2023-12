Devant le succès de la voiture électrique, Vilebrequin se sépare

Ne pas faire la saison de trop

On a des objectifs qui deviennent différents... des vies personnelles qui deviennent différentes

Vilebrequin s'arrête... sur YouTube

Y'a pas d'école pour devenir une star

trimmer

youtubers

Vilebrequin doit s'arrêter pour notre bien et les personnes qui nous entourent

, telle est l'explication officielle, mais l'peut-on entendre dans leur dernière vidéo.évoque Sylvain, qui avoue des difficultés à faire tourner la machine et à conserver une vie privée, devenue trop compliquée, sans parler des heures àcomme c'est le cas chez pas mal de créateurs.Vous pourrez tout de mêmepour quelques épisodes de la nouvelle saison. Quant à la suite, ils évoquent... comme un bon vieux groupe de rock qui se dissout en plein succès -la chaîne comptait quand-même 2,48 millions d'abonnés ce soir. Car malgré les rots et les pets, on ne peut que saluer tout le travail accompli depuis 2017, avec des moyens de simplesestime Pierre Chabrier,entre le Merguez Tuning Show, le 1000tipla, le GPExplorer et les tournages de Top Gear. Le petit burn-out n'était pas loin, confie-t-il, tout en avouant ne plus avoir le coeur à faire des vidéos trop formatées et organisées. (Bah ouais les gars, faut se renouveler, et se mettre enfin à l'électrique ^^)