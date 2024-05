Elon Musk lance son IA Grok en Europe et enterre twitter.com !

Grok à l'assault de l'Europe ! Bye bye Twitter !

Cette annonce fait suite à la précédente déclaration du milliardaire, annonçant que le chatbot serait activé aupour les Etats-Unis. Jusqu'alors, le chatbot n'était disponible que pour les abonnés Premium+.En effet, plus d'un an après avoir changé de nom, les adresses mentionnaient toujours Twitter ! Désormais, l'adresse twitter.com va rediriger vers x.com.En pratique,A première vue, l'interface ressemble à celle de ChatGPT, mais l'homme d'affaires prétend que son produit est meilleur.Apparemment, il aura, et ce, de manière plus directe puisqu'il y sera intégré. Et ce chemin interne -sans passer par des moteurs de recherche- sera sans nul doute une grande force pour Grok.Enfin, Elon Musk avait lancé un bel avertissement auprès des abonnés de son réseau :Et cela se sentirait dans les réponses apportées !Précisons que grok est un mot familier anglais qui veut dire, on souhaite tout ce talent à l’IA de X. Le terme est apparu dans le roman de science-fictionécrit par de Robert Heinlein et publié en 1961.