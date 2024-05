Google I/O 2024 : Google mise tout sur l'IA et Gemini ! Le résumé des annonces !

Google I/O 2024

Making AI helpful for everyone

L'impressionant Projet Astra

Imagen 3, Music AI Sandbox et Veo

Trillium : une nouvelle génération de TPU

L'IA va révolutionner la recherche Google

Gemini Live, Gems et SynthID

Après une introduction musicale d'un autre monde d'un Marc Rebillet en grande forme et robe multicolore (passez à 1h14 de la vidéo si vous voulez entrer directement dans le vif du sujet),Les amateurs d'Android seront ravis d'apprendre que(il y aura plus d'informations lors d'un autre événement), et que la fonction de recherche en traçant un cercle sur l'image (Circle to Search) sera déployée sur davantage de périphériques.. Google a fait feu de tout bois et annoncer l'intégration de Gemini 1.5 Pro ainsi que ses variantes (Gemini 1.5 Flash plus rapide et Gemini Advanced, plus complète) au sein de la majorité des services et Apps de Google dont Gmail, Meet, Chrome ou encore Workspace. Afin de démontrer la puissance de ses algorithmes, la firmepermettant d'effectuer une recherche au sein de votre photothèque en langage naturel (Google a pris l'exemple de clichés montrant l'évolution d'une fillette apprenant à nager, ou encore la plaque d'immatriculation de Sundar Pichai).Google a enchainé avec l'assez impressionnante démonstration du Projet Astra,, d'y trouver des références (le chat de Schrödinger), de donner des informations sur des objets, ou encore de répondre à des questions en langage naturel, par exemple afin de retrouver des lunettes sur un bureau. Reste à savoir si l'ensemble est réel, Google s'étant déjà fait prendre la main dans le pot de confiture au sujet des performances de Gemini.La firme a ensuite annoncévia des requêtes détaillées avec de nombreuses améliorations à la clé et un potentiel certain, tout du moins sur le papier.Sundar Pichai a ensuite évoqué(pour Tensor Processing Unit)-et de son refroidissement liquide- qui sera disponible pour les clients dès fin 2024, ainsi que des puces ARM Axion et des superordinateurs AI Hypercomputer.Les avancées sur l'intégration de l'IAavec de nombreux outils permettant de réellement s'éloigner de la bonne veille méthode traditionnelle (est-ce un bien ou un mal, seul l'avenir nous le dira), par exemple avec une requête vocale tout en analysant un objet ou une situation grâce à une caméra.Google devrait proposer, qu'il sera possible d'interrompre au milieu d'une phrase pour ajouter une information et qui pourra endosser des personnalités. Les Gems permettront également de personnaliser Gemini afin de, à l'image de ce que propose OpenAI.La firme indique limiter les mauvais usages ou tout du moins pouvoirEnfin, Google entend(AI-assisted Red Teaming). cette conférence peut également nous donner une idée de ce qui pourrait nous attendre à la WWDC 2024, si Apple est à la hauteur des rumeurs et de l'attente de certains utilisateurs. Vous pouvez découvrir l'intégralité des annonces de la Google I/O 2024 et les 121 fois où l'expression AI a été utilisée au sein de la vidéo ci-dessous.