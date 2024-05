Claude (le concurrent de ChatGPT) débarque en Europe !

100 millions d'utilisateurs actifs

Un sérieux concurrent pour chatGPT

Claude Team

est le modèle le plus intelligent, avec les meilleures performances du marché pour les tâches très complexes

Claude donne le contrôle aux utilisateurs et leur offre la possibilité de créer, de reproduire et d'enrichir facilement leurs idées tant sur le lieu de travail que dans leur vie quotidienne

Après un lancement en juillet aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, suivi d'un déploiement dans plusieurs pays d'Amérique latine et d'Afrique, place à l'Europe ! Pour le moment,, et ce, deux mois seulement après son lancement.Fondée par d', Anthropic entend se distinguer de ses concurrents en mettant en place des garanties plus strictes, ce qui pourrait rassurer certaines inquiétudes. Rappelons également que la start-up est. Pour ce lancement, il est disponible en français, en allemand, en espagnol, en italien, en néerlandais et en russe. Ses réponses ont d'ailleurs totalisé des scores supérieurs à 80 % dans ces langues au MMLU (un test évaluant les capacités des modèles dans différents dialectes)., Haiku, Sonnet et Opus, étant préciser qu'Opus. Il peut répondre aux requêtes des utilisateurs en fournissant des images et des documents, maisMais d'après Dario Amodei, CEO et cofondateur d'Anthropic,