Des aurores boréales observées en France cette nuit ! D'autres ce soir ?

Une tempête solaire extrême

Des explosions de particules énergétiques et de champs magnétiques partant du Soleil

Des perturbations électromagnétiques à prévoir

tempête solaire géomagnétique majeure se produit actuellement. La plus grosse depuis longtemps. Les satellites Starlink subissent beaucoup de pression, mais résistent jusqu'à présent.

de Carrington

Idéalement, il fallait se coucher assez tard,, et surtout, être assez loin des villes et de la pollution lumineuse.A l'oeil nu, beaucoup ont pu observer des lueurs rosées dans le ciel, mais. Les photos prises avec un simple iPhone pullulent sur Facebook, X et TikTok... Certains clichés sont réllement impressionnants !Celle d'hier (du vendredi 10 mai au samedi 11 mai) a été, a indiqué Shawn Dahl, du Centre de prévision de la météo spatiale (SWPC) américain, rattaché à la NOAA.Ces éjections de masse coronale proviennent d'une tâche solaire qui mesure, imaginez un peu ! L'activité, qui a atteint son pic hier vers 18H30, pourrait se poursuivre tout le week-end, selon les spécialistes.... et même satellites. Elon Musk écrivait d'ailleurs cette nuit sur X qu'une, mais les pilotes sont formés à anticiper ces problématique. Toutefois, dans nos sociétés très connectées et informatisées, il n'est pas impossible que de nombreux appareils, véhicules et moyens de communications rencontrent des problèmes de fonctionnement.Pour la petite histoire, au 19e siècle, en 1859 très exactement,, très utilisées à l'époque.