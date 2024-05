L'app ChatGPT est disponible sur Mac ! (merci OpenAI ! )

macOS avant Windows

plus tard cette année

conçu pour être plus amical et plus conversationnel

un nouveau modèle plus puissant

qui fournit une intelligence de niveau GPT-4, mais qui est beaucoup plus rapide et améliore ses capacités en matière de texte, de voix et de vision

. C'est en effet ce que vient de révéler OpenAI, lors du lancement d'un nouveau modèle phare -- offrant plus de capacités disponibles gratuitement dans ChatGPT.Pour l'heure, l’app n'est pas encore disponible, mais cela de devrait pas tarder. La version pour Windows ne devrait l’être que... En revanche,. Les possesseurs d'un compte (gratuit) devraient pouvoir en profiter dans les prochaines semaines.OpenAI en profite pour dévoiler unpour ChatGPT,. On trouvera ainsi un écran d'accueil repensé, une nouvelle mise en page des messages, etc.À cette occasion,Enfin, dernière nouvelle du jour :, de même que la version ChatGPT Free avec des limites d'utilisation. Les utilisateurs Entreprise devront attendre encore un peu. Notons que les utilisateurs Plus auront une limite de messages jusqu'à 5 fois supérieure à celle des utilisateurs gratuits, et pour les utilisateurs Team et Enterprise, elles seront encore plus élevées.