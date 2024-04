Éclipse solaire du 8 avril 2024 en France ?

Regardez à travers un télescope retraçant une éclipse solaire totale se déplaçant à travers l’Amérique du Nord le 8 avril 2024, traversant le Mexique, traversant les États-Unis, du Texas au Maine, et sortant de l’Amérique du Nord le long de la côte canadienne. Si le temps le permet, nous fournirons des vues en direct de l'éclipse depuis plusieurs endroits sur le trajet de l'éclipse, notamment en montrant le Soleil partiellement éclipsé dans différentes longueurs d'onde de lumière.

N'oubliez pas les lunettes !

Pour rappel, ce phénomène astronomique est assez rare : en journée,, obscurcissant presque totalement les lieux dans lesquels elle peut être observée. En clair, il fait nuit en plein jour durant quelques dizaines de minutes -ce qui a permis de sauver TinTin dans le Temple du Soleil, c'est important !-certains s'en rappellent sûrement, pour ma part, j'étais encore à l'école et l'on avait arrêté les cours pour l'observer avec des lunettes spéciales, distribuées dans des revues ou par le personnel scolaire.-vous n'avez vraiment aucune chance d'observer quoique ce soit. En revanche, dans certains territoires et départements d'Outre-mer, elle sera en effet visible !. L'éclipse suit un trajet depuis l'ouest du Mexique, puis traversera quelques grandes villes comme Houston, Kerrville, Indianapolis ou encore Cleveland. Nos amis canadiens auront également une petite chance de la voir dans le Nouveau-Brunswic et en Nouvelle Ecosse. Si vous êtes de passage dans le pays, un petit voyage vaut le coup d'oeil !Pour les européens, il reste tout de même une petite chance de la voire grâce à... YouTube et la chaîne de la NASA.et démarrera à 17h42 heure de Paris (15h42 UTC) pour se terminer à 22h52.et vous pouvez les utiliser pour observer le soleil le reste de l'année ou pour les placer devant un appareil photo par exemple.A noter que. Que vous utilisiez du matériel traditionnel ou des télescopes numériques comme le Vespera de Vaonis ou l'Unistellar eQuinox 2 , tous possèdent des filtres contre les UV très efficaces.