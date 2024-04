Apple se lance dans le licenciement massif

Les bureaux de l'Apple Park

Des centaines de salariés licenciés !

trop difficile à produire en quantité suffisante

D'autres mesures de licenciements à venir

C'est le cas de gros projets de licenciements intervenant dans certaines structures, comme chez Apple. En effet, nos confrères américains sont tombés sur le dernier rapport du, dans lequel ils ont découvert plusieurs mesures envisagées par Cupertino.Notons que ce bureau appartenait à, une société spécialisée dans les écrans Micro-LED qu'Apple a acquis en 2014. Ce qui rejoint certaines rumeurs concernant le report (ou l'abandon) de l'Apple Watch Micro-LED, ce type d'écran étantMais cela ne s'arrêtera pas là ! En effet, il est mentionné. Ce dernier correspond justement à la fermeture en janvier dernier d'un. Le site était chargé d'évaluer les réponses de l'assistant aux utilisateurs et d'aider l'entreprise à améliorer la précision de la plate-forme. A priori, des propositions de reclassement à Austin au Texas avaient été faites -mais en vain.Enfin sans surprise, avec la, il fallait s'attendre à une réorganisation des équipes, tout du moins d'une partie d'entre elle. Mais là encore d'autres postes vont être supprimés, correspondant cette fois à laOn arrive donc à plusieurs centaines au bout du compte, même si ce nombre peut être relativisé par rapport aux effectifs de la firme (80 000 postes confondus -corporate et retail- aux USA). Mais, cela constitue une première et d’autres pourraient bien venir… En effet, tout le monde ne pourra pas être reclassé,Avec une première vague de presque 700 licenciements, voilà qui va faire une, qui attachait un point d’importance à ne procéder à aucun licenciement superflu et à privilégier la voie du départ accompagné ou de la reconversion…