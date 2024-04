Une révolution pour l’iPad Pro 2024 (M4, IA, Apple Pencil 3…)

Pas de M3 mais directement une M4 pour l’iPad Pro 2024 ?

une forte possibilité

le premier appareil [d’Apple] véritablement alimenté par l'IA

Qu’attendre de l’iPad Pro 2024 ?

Dans les rumeurs dominicales, Mark Gurman fait très fort aujourd’hui. En effet dans sa, il affirme que leLa tablette sauterait ainsi une génération de puce Mx, et ce, afin de-celles annoncées par Tim Cook lors des derniers résultats et teasées par Greg Joswiak à l’annonce de la keynote.Le journaliste est formel : il y aque l’iPad Pro embarque une puce M4 et qu’il soit. Il bénéficierait ainsi d’un, bien plus performant.La tablette pourrait ainsi. Si cela s’avérait exact, ce serait le cycle le plus court de mise à jour d’une puce M et sous-entendrait de sérieuses annonces à la WWDC !. Cette technologie lui conférerait une luminosité accrue, un rapport de contraste plus élevé, une plus grande précision des couleurs et enfin une baisse de la consommation par rapport aux modèles LCD.En effet, l'écran OLED -qui possède moins de couches que l'écran LCD- sera donc naturellement moins épais.L'un des changements communs à l'iPad Air et l'iPad Pro devrait être, ce qui est plus logique pour les appels. De même, il serait aussi questionEn revanche, le déplacement de la caméra pourrait avoir une autre conséquence. LPar conséquent, on ne sait pas trop si cette fonctionnalité pourrait rester ainsi ou pas.Parmi les autres rumeurs, on note aussi une, avec un trackpad plus grand et un boîtier supérieur en aluminium. Ce dernier permettrait encore plus de transformer l'iPad Pro en un Mac tactile à part entière, mais pour cela,Après plus de cinq ans sans mise à jour,. Cet instrument devrait fonctionner avec l'application Localiser. Cela devrait permettre aux utilisateurs de trouver facilement leur Apple Pencil perdu, de la même manière que pour les AirPods et les AirTags. Il pourrait aussi être doté