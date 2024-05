Starlink sauve discrètement des vies à chaque catastrophe

L'internet des zones dévastées

Ce week-end, plus de 1 000 kits Starlink ont été livrés dans l'État du Rio Grande do Sul au Brésil pour être utilisés par les intervenants d'urgence soutenant les efforts de secours contre les inondations.

Starlink, comment ça marche ?

Mais le système d'Elon Musk va bien au delà de cet usage premier, il rencontre en effet. En déployant sa galaxie de satellites, le PDG de SpaceX n'imaginait peut-être pas tous les débouchés potentiels de sa solution !Après les récentes inondations qui ont touché une partie du Brésil,Même s'ils nécessitent de l'électricité pour fonctionner, ils peuvent. Starlink permet ainsi de retrouver un peu de connexion sur place, de passer des appels, d'envoyer des vidéos... Bref, d'organiser efficacement les secours quand les antennes relais sont souvent hors service.. Comme le relève cet excellent article de Courrier International , 90% des connexions du territoire se feraient désormais grâce à l'internet d'Elon Musk. Revers de la médaille, le système favorise aussi les communications chez les trafiquants et les mercenaires, ce qui gâche un peu la popularité du système.Ces dernières années,, permettant aux soldats de communiquer plus facilement malgré l'absence de réseau, ce qui facilite également l'évacuation des blessés... Mais Kiev n'a pas manqué de dénoncerPlus prosaïquement,. On l'a encore vu récemment en équipant les avions de ligne, mais aussi les bateaux de croisière grâce à des antennes modulables et intégrées aux avions et aux bâtiments maritimes. A l'avenir, le système va mêmeet même de la visio et des données dans un avenir proche, ce qui devrait encore faciliter les communications durant les catastrophes ou dans les zones très reculées.La particularité de Starlink est d'utiliser, contre 36 000 Km pour les fameux géo-stationnaires. Cette proximité permet à la fois de bons débits et surtout, une latence très faible, comparable à des antennes terrestres. Mieux, grâce à un système laser pour la connexion inter-satellite, on gagne encore en débit et en réactivité sans devoir multiplier les relais au sol -car les satellite doivent malgré tout utiliser des hubs terrestres pour relayer les données., ce qui ouvre la voie à de nombreuses activités, comme la téléphonie, le streaming, le jeu en réseau, la VR... Bref, sans être aussi rapide que la fibre optique, Starlink permet un usage bien plus polyvalent que l'ADSL ou qu'une 4G un peu faiblarde.Ou plutôt, d'avoir un minimum d'obstruction : une immeuble, un arbre, une toiture, une pergola... Chaque espace occupé entre les satellite et la parabole impliquera des déconnexions régulières. L'antenne est aussi très compacte et ne nécessite que très peu d'occupation au sol ou sur un mat.