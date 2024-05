Le très haut débit gratuit dans l'avion grâce à Starlink !

Des débits de fibre gratuitement dans l'avion grâce à Starlink !

Des jeux vidéo, Netflix et même du download !

Au cours de ces tests, les employés ont regardé des émissions et des films, joué à des jeux vidéo avec des amis, téléchargé et mis en ligne des fichiers volumineux, travaillé en temps réel et parcouru les réseaux sociaux.

Chaque évaluation nous a ensuite permis d'affiner le service au niveau de haute performance pour lequel Starlink est connu.

Le terminal d'aviation conçu par Starlink et installé sur les avions hawaïens permet à chaque avion de recevoir des signaux Internet puissants et rapides des satellites en orbite au-dessus de la Terre

Le terminal commutera de manière transparente les connexions d'un satellite à l'autre à mesure que les avions traversent le Pacifique, offrant ainsi une expérience Internet ininterrompue aux passagers.

ou aux oubliés de la fibre, comme on en parlait dans notre test complet du kit Starlink à installer chez vous. Il se destine aussi aux professionnels, aux transports et à tous les lieux privés d'internet ou cantonnés à des satellite à orbite élevée...La particularité de Starlink est d'utiliser, contre 36 000 Km pour les fameux géo-stationnaires. Cette proximité permet à la fois de bons débits et surtout, une latence très faible, comparable à des antennes terrestres. Mieux, grâce à un système laser pour la connexion inter-satellite, on gagne encore en débit et en réactivité sans devoir multiplier les relais au sol -car les satellite doivent malgré tout utiliser des hubs terrestres pour relayer les données., ce qui ouvre la voie à de nombreuses activités, comme la téléphonie, le streaming, le jeu en réseau, la VR... Bref, sans être aussi rapide que la fibre optique, Starlink permet un usage bien plus polyvalent que l'ADSL ou qu'une 4G un peu faiblarde.Il faut dire que les coûts pour l'antenne et l'abonnement ad-hoc sont assez raisonnables pour un seul appareil, ce qui permet de proposer le service dans le prix du billet, ou avec un supplément bien plus acceptable pour les sociétés low-cost.Le premier avion a avoir été équipé, l'une des stars de la société franco-allemande, qui a le vent en poupe ces dernières années. Pour garantir des performances élevées,, pour évaluer la connectivité dans différentes conditions et identifier les opportunités d'améliorer l'expérience utilisateur., a expliqué Chris Liebertz,chez Hawaiian Airlines., a déclaré Will Seidel, directeur de l'ingénierie Starlink chez SpaceX.Evidemment, Starlink et la compagnie a travaillé avec la FAA américaine pour s'assurer, et ne perturbaient pas les instruments des pilotes.Certains journalistes ont pu essayer le système, à l'image de l'animateur américain Rich DeMuro, qui a enregistré . C'est en fait le débit standard de Starlink.