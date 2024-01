Starlink prêt pour devenir opérateur mobile dès cette année ! Bientôt dans les Tesla ?

Les premiers satellites lancés !

Direct to Cell

Opérateur mobile en 2024... pour les SMS

Direct to Cell fonctionne avec les téléphones LTE existants partout où vous pouvez voir le ciel. Aucune modification du matériel, du micrologiciel ou des applications spéciales n'est requise, offrant un accès transparent au texte, à la voix et aux données.

Les satellites Starlink dotés de la capacité Direct to Cell intègrent un modem eNodeB avancé qui agit comme une tour de téléphonie mobile dans l'espace, permettant une intégration réseau similaire à celle d'un partenaire d'itinérance standard.

Bientôt chez Tesla ?

Les fournisseurs de services cellulaires utilisant Direct to Cell ont accès à un accès mondial réciproque dans tous les pays partenaires.

Annoncé en 2022 pour les SMS et en 2023 pour la voix et les données (y compris l'internet des objets),qui permet de communiquer avec des antennes relais au sol. L'entreprise annonce des débits d'environ 7Mbps, ce qui est suffisantPour le moment,, comme T-Mobile aux USA et avec d'autres pays dans le courant de l'année.Sur la page Evidemment, il s'agirait d'une connexion 4G/5G classique, compatible avec tous les mobiles existants -nul besoin d'un modem spécial, comme c'est le cas avec le service d'Apple qui nécessite au moins un iPhone 14 , sans doute le temps de dimensionner les besoins et les satellite. Elon Musk explique que certains de ses satellites sont déjà pré-équipés pour se comporter comme une antenne classique au sol.Avant d'avoir lancé les Tesla, le CEO avait déjàpour les réparations, un système batterie + solaire pour recharger le véhicule à la maison et sans doute aussi le réseau mobile qui va avec.En revanche,On imagine que la firme a besoin, une solution sans doute temporaire le temps de s'implanter dans chaque pays petit à petit.ne semble encore avoir signé avec Starlink, alors que Salt (Suisse) semble le seul en Europe pour l'instant.