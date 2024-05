Des Marseillais dévoilent des jumelles de réalité augmentée !

ENVISION, plus que des jumelles !

une haute qualité optique avec des fonctionnalités de réalité augmentée avancées

trouver intuitivement son chemin vers les joyaux cachés du ciel nocturne

cette technologie permet précision et fiabilité dans toutes les conditions d'utilisation, et assure une superposition contextuelle pertinente et agréable des information utiles sur commande de l’utilisateur et directement dans son champ de vision

Pour cela, quatre modes d'utilisation sont proposés.



Le Smart Scouting Mode permet, en pointant dans une direction à travers les jumelles, d'obtenir des informations contextuelles selon la nature de l'observation. Cela donne l'impression d'avoir une carte 3D superposée à la réalité et améliore ainsi la perception de l'environnement.



Le Guided Navigation Mode propose de guider les utilisateurs vers un ou plusieurs points d'intérêt, grâce à des vecteurs apparaissant directement dans le champ de vision.



Le Shareable Target-Lock Mode permet de suivre un élément observé, que ce soit un animal ou une étoile. Ainsi, une fois la cible verrouillée dans le champ de vision, les jumelles peuvent alors être passées à des amis, qui seront guidés de manière précise vers cette même cible.



Enfin, un mode Déconnexion permet de les utiliser de façon classique.

