De quel clavier légendaire s'inspire ce modèle signé 8BitDo ?

8BitDo M Edition

Une légende, qui prend un peu de place sur le bureau

Retro Satanas

Si les vrais amateurs de claviers ne troqueront jamais leur vrai Model M contre une pâle copie, certains nostalgiques moins jusqu'au-boutistes seront peut-être séduits par ce M Edition de l'accessoiriste 8BitDo. Pour rappel,(et de plusieurs autres références par la suite).Il faut bien se l'avouer, la nostalgie est plus ou moins le fond de commerce de 8BitDo, etOn retrouve donc les même caractéristiques techniques avec 87 touches (102 sur le vrai Model M, tout du moins dans nos contrées),(Bluetooth, 2,4 GHz via un dongle USB fourni et disposant d'un rangement dédié sous le clavier, ou filaire), et 8BitDo pousse le vice jusqu'à fournir les deux énormes boutons programmables et le joystick qui se justifiaient plus facilement sur la version NES.Notons que cette version M Edition peut être accompagnée par le pavé numérique sans fil assorti, disponible en option (pour 44,99 dollars).avec de premières livraisons prévues pour le 15 juillet.