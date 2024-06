La fonction Recall des PC Copilot+ : un "désastre" pour la sécurité ?

désastre

Recall sur les PC Copilot+

Un gros risque pour la sécurité ?

Pour mieux cerner le problème, il faut comprendre en quoi consiste la fonction Recall de Windows sur les PC Copilot+. Pour rappel, Recall qui va permettre à Windows d'enregistrer en local (il faudra donc impérativement dédier une partie de votre stockage à cette fonction)Il sera ainsi possible de faire une recherche sur, et. Évidemment, cela fonctionne également pour le texte et Recall sera capable d'ouvrir le mail, le document ou la page qui seront liés à votre recherche.Bien entendu,. Il sera envisageable de choisir quelle quantité de stockage sera dédiée à la fonction, d'ajouter des filtres (par exemple, n'enregistre pas ma navigation au sein d'Edge), ou encore de désactiver complètement la fonction (mais cette dernière sera activée par défaut).Il était évident qu'une telle fonction ferait bondir les chercheurs en sécurité, mais Microsoft semble pouvoir faire quelques modifications en amont afin de garantir une meilleure sécurité pour sa fonctionnalité phare, qui sera lancée dès le 18 juin prochain. Selon le chercheur Kevin Beaumont qui a travaillé chez Microsoft en 2020, et malgré les dires de la firme de Redmond,Dans un billet de blog , le chercheur en sécurité détaille ses craintes et découvertes, affichant les données enregistrées en clair provenant de sa propre sauvegarde Recall. Selon lui,(même s'il ne s'agit pas de votre session),(avec un peu de connaissances).Le chercheur craint(les différents codes et noms d'utilisateurs qui ne sont pas autoamtiquement masqués par les sites par exemple). Selon Kevin Beaumont, des garde-fous plus importants devraient être mis en place, et Microsoft devrait permettre de désactiver cette fonction dès la configuration d'une machine, et non simplement proposer de la désactiver manuellement après coup.Recall semble une fonction prometteuse, et certains devraient lui trouver une réelle utilité. I, ce que ne feront certainement pas tous les utilisateurs, alors que la fonction est activée par défaut. Reste à savoir si Apple à une fonctionnalité approchante dans ses cartons, et si Cupertino sera capable d'offrir une sécurité satisfaisante si tel est le cas.