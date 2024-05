Avec ses nouvelles Surface, Microsoft valide les choix d'Apple de 2020 !

Microsoft Surface Laptop et Surface Pro

Surface Pro 11

Les MacBook Air en ligne de mire

Microsoft vient de dévoiler. En effet, Microsoft avait déjà présenté dès 2012 des Surface équipées d'une puce ARM, mais il s 'agissait alors d'une simple possibilité et des modèles dotés d'une puce x86 était également proposés. Cette fois, Microsoft mise tout sur la puce Qualcomm Snapdragon X Elite (et sa variante Plus) et propose uniquement ce type de processeur à ses futurs clients.Pour rappel,une puce ARM pour ordinateurs portables offrant des performances de premier ordre selon la firme. Gravée en 4nm par TSMC, la puce s'appuie sur les travaux de Nuvia, la prometteuse startup fondée par d'anciens ingénieurs de Cupertino ayant œuvré sur les puces AXX d'Apple, et acquise en 2021 par Qualcomm. Le Snapdragon X Elite embarque 12 cœurs Oryon (10 pour la variante Plus) et devrait offrir des performances qui le place quelque part entre un M3 et un M3 Pro.Dans sa communication,. La firme aurait également travailler d'arrache pied afin de proposer une couche d'émulation performante (à l'image de Rosetta 2) pour enfin offrir des performances satisfaisantes avec les programmes qui ne tourneront pas nativement. Il faut noter que les Surface Laptop 7 et Pro 11 embarquent un système de refroidissement actif, contrairement au MacBook Air, ceci afin de pouvoir accueillir les versions les plus puissantes des Snapdragon X Elite.En choisissant d'équiper uniquement ses nouveaux ordinateurs portables avec une puce ARM,, mettant en avant les mêmes arguments d'un fonctionnement silencieux et d'une autonomie en nette hausse par rapport aux processeurs x86, le tout avec la couche d'émulation Prism nettement plus performante (tout du moins on l'espère).Niveau équipement,(il s'agit du minimum requis pour les Copilot+ PC, dont nous vous reparlerons au sein d'un article dédié) et du Wi-Fi 7, mais propose tout de même un stockage de base de seulement 256 Go. Ce dernier est toutefois évolutif, contrairement aux MacBook, en ajoutant simplement un SSD au format compact M.2 2230 via une trappe sur les Surface Pro, et via un emplacement sur la carte mère pour les Surface Laptop (toutefois, la garantie est invalidée si vous le faite vous-même sur ce dernier)., avec la possibilité d'opter pour plus de RAM, de stockage, de la 5G, et un écran OLED en option.