Microsoft bricole la fonction phare des PC Copilot+ à quelques jours du lancement

Microsoft bricole Recall à la dernière minute

Si vous ne choisissez pas d'activer Recall de manière proactive, la fonction sera désactivée par défaut.



Nous ajoutons des couches supplémentaires de protection des données, notamment le décryptage « just in time » protégé par Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS), de sorte que les instantanés de rappel ne seront déchiffrés et accessibles que lorsque l'utilisateur s'authentifiera. De plus, nous avons chiffré la base de données d’index de recherche.

Qu'est-ce que Recall ?

Face à la crainte d' un désastre pour la sécurité évoqué par un spécialiste, Microsoft revoit plusieurs points en catastrophe avant la sortie le 18 juin des premiers PC Copilot+ équipés de puces Snapdragon X Elite et X Plus (dont les Surface Laptop 7 et Surface Pro 11). Premier changement d'importance,(ce qui n'était pas le cas, la firme de Redmond comptait jusque-là l'activer par défaut).Il sera en sus. Enfin, les données seront(ce n'était pas non plus le cas, ce qui avait permis à certains chercheurs de publier les données enregistrées en clair). selon Pavan Davuluri, chapeautant la division Windows :C'est une bonne chose que Microsoft prête une oreille attentive aux craintes des chercheurs., tout en assurant les utilisateurs d'une bonne confidentialité (Recall n'envoie pas de données sur des serveurs et tous les traitements et enregistrements sont effectués en local).Pour rappel, Recall va(il faudra donc impérativement dédier une partie de votre stockage à cette fonction)Il sera ainsi possible de. Évidemment, cela fonctionne également pour le texte et Recall sera capable d'ouvrir le mail, le document ou la page qui seront liés à votre rechercheBien entendu,. Il sera envisageable de choisir quelle quantité de stockage sera dédiée à la fonction, d'ajouter des filtres (par exemple, n'enregistre pas ma navigation au sein d'Edge), ou encore de désactiver complètement la fonction