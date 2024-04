Microsoft aligne les milliards grâce à ChatGPT !

un bénéfice net en hausse de 20%

En effet, le groupe affiche un bénéfice net en hausse de 20%, à 21,9 milliards de dollars. La division(centres de données, serveurs et logiciels utilisables à distance) enregistreDu côté de l'IA et grâce à ses placements judicieux, Redmond a récupéré les dividendes de ses milliards dqui offrent une capacité de création et une utilisation hyper-personnalisée.Microsoft affiche, qui comprend Windows, les appareils et la console XBox. Les ventes de contenus et services liés à cette dernière ont enregistré une hausse de 62% (notamment grâce à l'intégration d'Activision Blizzard).Au total, le. Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse, l'action Microsoft gagnait près de 5%. Après les résultats de Meta, ceux de Redmond sont parvenus à rassurer Wall Street.