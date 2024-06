PC Copilot+ : Microsoft laisse un boulevard à Qualcomm, et boude Intel et AMD

Pas de fonction Copilot+ pour Intel et AMD avant 2025 ?

Un partenariat avec AMD ?

un désastre

Les PC Intel Lunar Lake et AMD Strix sont des PC Windows 11 AI qui répondent à nos exigences matérielles Copilot+ PC. Nous travaillons en étroite collaboration avec Intel et AMD pour offrir des expériences PC Copilot+ via des mises à jour gratuites, lorsqu'elles seront disponibles.

Selon ses propres termes, Microsoft veut faire entrer le grand public dans l'ère de l'IA avec ses nouveaux PC Copilot+. Lors de la présentation de sa nouvelle gamme, Microsoft a indiqué qu'il faudrait impérativement une puce avec un NPU offrant au minimum 40 TOPS.On se doutait bien qu'Intel et AMD n'allait pas laisser passer cette manne, et. Ainsi, Intel a dégainé les puces Lunar Lake (48 TOPS) et AMD les Ryzen AI 300 Series (Strix Point avec 50 TOPS).Si les premiers PC Copilot+ équipés de puces Snapdragon devrait être commercialisés dans quelques jours avec les fonctions présentées par Microsoft (bien que Recall, une des fonctions phare inquiète les chercheurs en sécurité qui craignent),Problème, cette dernière pourrait ne pas arriver avant la fin de l'année, voire l'année prochaine, laissant un boulevard au PC Copilot+ embarquant les puces Snapdragon X Elite et X Plus de Qualcomm. Selon les propos de James Howell, chapeautant la branche marketing de Microsoft :Ce n'est pas un secret,(uniquement disponibles avec ces puces), e. Ce retard à l'allumage pour les PC Intel et AMD est-il dû à un partenariat entre Microsoft et Qualcomm, ou un développement en retard des fonctions Copilot+ sur les puces x86 (les Lunar Lake et Ryzen AI 300 Series sont des puces x86, les Qualcomm des Arm) ? Il est bien difficile de répondre actuellement.Reste que les utilisateurs qui vont acheter les premiers PC Copilot+