La nouvelle puce d'AMD enterre-t-elle le M4 d'Apple ? Y compris pour l'IA ?

AMD Ryzen AI 300 Series

Ryzen AI 9 HX 370 :



• 12 cœurs/24 threads

• 5,1 GHz max

• 36Mo de cache

• GPU Radeon 890M



Ryzen AI 9 365 :



• 10 cœurs/12 threads

• 5.0GHz max

• 34 Mo de cache

• GPU Radeon 880M

IA : mieux que le M4 et le Snapdragon X Elite !

AMD fait feu de tout bois au Computex 2024 en présentant deux nouvelles gammes de puces pour les PC portables et de bureau. Avec les Ryzen 9000, et plus particulièrement le Ryzen 9 9950X, la firme annonce tout simplement, capable d'en remontrer à l'Intel Core I9-14900K, que ce soit pour la productivité ou le jeu vidéo. Du côté, des puces pour PC portables, AMD présenteEn sus d'étrenner l(que l'on retrouve également sur les Ryzen de bureau), les Ryzen AI 300 Series sont également les premières puces haut de gamme d'AMD a utiliser les coeurs performants et efficients (Zen5c). La gamme compte pour le moment deux références, dont la consommation n'a pas encore été dévoilée (un point important pour des puces x86 face aux concurrents Apple et Qualcomm en ARM) :Si ces nouvelles puces sont évidemment plus performantes que la génération précédente pour le couple CPU/GPU (AMD les compare favorablement aux Snapdragon X Elite, Apple M3 et Intel Core Ultra 9 185H au sein du tableau ci-dessus, avec par exemple un avantage de 98% face au M3 sur Blender),Bien entendu, le terme AI dans le nom de la puce n'a pas été placé là au hasard et AMD annonce(pour Neural Porocessing Unit, un module dédié à l'accélération des calculs liés à l'IA et l'équivalent du Neural Engine chez Apple),Le gain est non seulement énorme face au 16 TOPS de la génération précédente, mais(Microsoft exige une puissance de 40 TOPS) et(38 TOPS) et(45 TOPS)La journée n'est pas terminée et. Ces dernières pourraient notamment briller sur les calculs d'IA et ainsi intégrer les Copilot+ PC de Microsoft avec entre 40 et 45 TOPS selon les estimations d'AMD.Il reste donc à savoir quelle sera la consommation de ces puces AMD et Intel afin de pouvoir réellement les comparer au M4 d'Apple et au Snapdragon X Elite. Du côté de Cupertino, nous attendons impatiemment de voir