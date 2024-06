Les nouvelles CGU d'Adobe sont loin de faire l'unanimité

Une rédaction à revoir...

2.2 Notre accès à votre Contenu. Nous ne pourrons accéder à votre Contenu (défini à l’article 4.1 (Contenu) ci-dessous), le regarder ou l’écouter par le biais de processus automatisés et manuels que de manière restreinte et uniquement dans les limites autorisées par la loi . Par exemple, pour fournir les Services et les Logiciels, nous devrons peut-être accéder à votre Contenu, le regarder ou l’écouter pour (A) répondre aux Retours ou demandes d’assistance ; (B) déceler, prévenir ou traiter des activités frauduleuses ou illégales, des atteintes à la sécurité ou tout problème d’ordre technique ; et (C) faire appliquer les Conditions conformément à l’article 4.1 ci-dessous. Nos systèmes automatisés peuvent analyser vos Contenus et les Polices de client Creative Cloud (définies à l’article 3.10 (Polices de client Creative Cloud) ci-dessous) à l’aide de techniques telles que le machine learning afin d’améliorer nos Services et Logiciels et l’expérience utilisateur. Des informations sur la façon dont Adobe utilise le machine learning sont disponibles ici : http://www.adobe.com/go/machine_learning_fr

4.1 Contenu. Le terme « Contenu » désigne tout texte, toute information, toute communication ou tout matériel, tel que les fichiers audio ou vidéo, les documents électroniques ou les images, que vous téléchargez, importez, intégrez dans les Services ou les Logiciels ou créez à l’aide de ces derniers. Nous nous réservons le droit (mais nous n’avons pas l’obligation) de supprimer le Contenu ou de restreindre l’accès au Contenu, aux Services et aux Logiciels si l’un de vos Contenus enfreint les Conditions. Nous ne révisons pas l’ensemble du Contenu chargé sur les Services et dans les Logiciels, mais nous pouvons utiliser des technologies, des fournisseurs, ou des processus disponibles, y compris manuellement, pour filtrer certains types de contenus non autorisés (pédopornographiques, par exemple) ou tout autre contenu ou comportement délictueux (des activités révélant un pourriel ou un hameçonnage, ou des mots-clés indiquant que du contenu réservé aux adultes a été publié en dehors du mur de protection contre le contenu pour adultes). Vous pouvez en savoir plus sur nos politiques et pratiques de modération du contenu, notamment sur la façon dont nous modérons le contenu, dans notre Centre de données (https://www.adobe.com/go/transparencycenter_fr).

Mais, en regardant de plus près, leur rédaction impliqueà l'éditeurEst également évoqué la possible d'accéder, regarder ou écouter les contenus, certes dans les limites autorisées par la loi mais cela veut dire là encore que l'éditeur y a accès.De même, Adobe dit qu'il pourrait avoir besoin d'accéder au contenu d'un utilisateur pour. Il peut également le faire pour. Bref, une rédaction assez controversée qui gagnerait à être remaniée.... Un seul bouton bleu est proposé pouren utilisant le logiciel et en acceptant les conditions.