Adobe attaquée en justice pour ses conditions de désabonnement

A ce stade de la procédure, la FTC poursuit la société et deux de ses dirigeants, Maninder Sawhney -Adobe vice president- et David Wadhwani -president of Adobe’s digital media business- pour avoir trompé les consommateurs en cachant les frais de résiliation anticipée de son abonnement le plus populaire et en rendant difficile pour les consommateurs de l'annuler . Il est reproché à l’éditeur d'avoir poussé les consommateurs vers l'abonnement « annuel et mensuel » sans préciser de manière claire que l'annulation du plan au cours de la première année pourrait coûter des centaines de dollars .