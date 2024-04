Adobe dévoile une IA générative plus transparente pour Photoshop

Des rendus plus réalistes

Générer une image

Remplissage génératif

• Reference Image va utiliser les images sélectionnées par l'utilisateur comme source d'inspiration générative.

• Text to Image with Generate Image -présenté comme un outil pour éviter la page blanche- est le plus classique : il s'agit de générer une image à partir d'un texte mais en utilisation une base de données d'Adobe

• Generate Background va remplacer et créer des arrière-plans.

Generate Similar

Enhance Detail

Adjustment Brush

Improved Font Browser

Adjustment Presets

Une intégration à l'ensemble de ses programmes

Text to Image

Adobe Creative Cloud for Enterprise

Object Composites

Image réalisée avec l'IA Firefly

Après avoir proposé une version d'Express boostée à l'IA la semaine dernière,, commeetavec une image de référence.Les deux entendent relancer la créativité, sans pour autant reposer entièrement sur l'IA. Il s'agit en effet-ce qui permettra d'obtenir un rendu plus fluide et moins marqué par l'IA comme on en trouve à foison ces derniers temps.Pour cela, Adobe se repose sur le modèle. On devrait y trouver davantage de détails et des niveaux de contrôle poussés (incluant références de style et de structure).A cela vont s'ajouter d'autres outils, comme(pour obtenir des variations d'un même sujet / objet),(pour affiner les images, notamment au niveau de la clarté et de la dureté),(les célèbres pinceaux d'Adobe revisités pour des modifications non destructives),(un accès rapide aux polices d'Adobe) et(un système de filtres).Ainsi, InDesign se dote d'une intégration directe de Firefly, on retrouve l'outil(en version bêta pour le moment) comme sur l'app Express. Selon l'éditeur, ce dernier va accélérer le workflow au niveau des impressions et des publications., avec des modèles pour améliorer la création de contenus spécifiques / personnalisés à grande échelle. Parmi les nouveautés, on notera lesqui vont mélanger de manière transparente des produits et des objets dans des scènes générées par l'IA ou encore des kits de style.Rappelons que. Qu'il s'agisse de posts pour les réseaux sociaux, de retouches photo, de bannières ou de sites web, de simples modifications d'images ou de transformations totales, Photoshop s’est fait une place de choix au fil des années chez les graphistes, photographes et tous les métiers liés à l’image. Diverses formules principales sont proposées par Adobe : la(i nlcuant Litghroom, Photoshop et 20 Go d’espace de stockage dans le Cloud), la. Mais Photoshop est également disponible pour 26,21 euros par mois , incluant la formule Adobe Express Premium.