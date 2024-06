Apple Intelligence : tout ce qu'il faut savoir sur l'IA d'Apple !

Nous sommes ravis d'introduire un nouveau chapitre sur l'innovation d'Apple. Apple Intelligence transformera ce que les utilisateurs peuvent faire avec nos produits - et ce que nos produits peuvent faire pour nos utilisateurs. Notre approche unique combine l'IA générative avec le contexte personnel d'un utilisateur pour fournir une intelligence vraiment utile. Et il peut accéder à ces informations d'une manière entièrement privée et sécurisée pour aider les utilisateurs à faire les choses qui comptent le plus pour eux. C'est l'IA car seul Apple peut la fournir, et nous avons hâte que les utilisateurs expérimentent ce qu'elle peut faire ! (Tim Cook)

Nouvelles capacités de compréhension et de création de langage

Siri sera plus intelligent

lance le podcast que ma femme m'a envoyé l'autre jour

Siri, Montre moi des photos de Stacy à New York avec son manteau rose

Les autres nouveautés : Smart Reply, Genmojis, Image Hand...

un t-rex portant un tutu sur une planche de surf

Image Wand

Retouche photo

Souvenir

retranscription

Et chatgpt alors ?

la sécurité avant tout

ils pourront être compromis ou vos données revendues

Parmi les exemples d'usage, Craig Federighi a cité le classement des notifications par importance,, la possibilité de créer une image personnalisé d'un ami avec un gâteau d'anniversaire (avec plusieurs styles d'images générées automatiquement).Côté design, on notepour l'assistant personnel, qui est doté d'un nouveau moteur intégré (plus naturel, pertinent...).. Par exemple, si un utilisateur envoie un message à un groupe au sujet de la randonnée, il verra des concepts suggérés liés à ses amis, à sa destination et à son activité, ce qui rend la création d'images encore plus rapide et plus pertinente.Globalement,. Derrière ce doux euphémisme, se cachent une plus grande compréhension des demandes en langage courant, et forcément une réponse plus adaptée et plus complète.Ainsi, on pourra formuler une demande de type :. Siri ira identifier votre conjoint, retrouvera le sms et fouillera dans les dizaines de messages pour trouver le podcast en question pour le lire. Il tiendra compte du contexte d'une demande et il sera possible de lui écrire une requête avec un geste depuis le bas de l'écran.comme par exemple trouver une photo dans la librairie avec des indications préciseset il apprendra des corrections qui lui sont apportées.Autre fonction pressentie dans les rumeurs : Smart Reply.ou encorepour présenter un ton plus professionnel.On pourra créer instantanément son propre emoji personnalisé en écrivant n'important quoi ou presque, comme un moji peut être créé avec des invites de texte commeDans le désordre :qui permet de créer une image à partir de ses notes,pour effacer des objets dans une photo,(à partir d'une simple requête en langage naturel, l'iPhone va créer une animation et une sélection de photos), retranscription (AI pourra faire des transcriptions d'une conversation téléphonique, d'un enregistrements audio...).ChatGPT va arriver sur l'iPhone mais à la manière d'Apple. Autrement dit le bot sera géré par Siri quand cela semblera utile à l'utilisateur. Ainsi Siri demandera l'autorisation de partager vos photos, PDF, mails, notes avec ChatGPT...Notons que ChatGPT ne sera pas disponible à la sortie, mais plus tard dans l'annéeLe message a été répété de nombreuses fois au cours de la keynote :Aussitournera sur l'appareil de l'utilisateur. En revanche, certains modèles seront amenés à passer par des serveurs tiers. Et là, le message est clair :...peut élargir ses calculs sur d'autres serveurs, tout en protégeant vos données sur des serveurs Apple Silicon ! Pour autant, la firme précise que les données ne sont pas stockées sur les serveurs, ni transmises ou lues par des tiers. Ces machines seront accessibles à des tiers pour des audits.