Pourquoi Elon Musk veut bannir les iPhone de X (ex-Twitter)

Pas de chatGPT pour Elon Musk !

Apple intégrait OpenAI au niveau de son système d'exploitation

bannir les appareils Apple de [ses] firmes

une violation inacceptable de sécurité

Un iPhone en cage

Force est de constater qu'il n'est pas vraiment favorable à l'arrivée de l'IA dans les iPhone, les iPad ou les Mac, notamment celle du partenariat avec OpenAI. Dans les heures qui ont suivi la keynote d'ouverture de la WWDC,Pour rappel, Apple a mis fin au suspense en dévoilant Apple Intelligence , sa propre IA maison, qui est censée rendre l'iPhone plus intelligent dès cet autonome. Parmi les annonces, on noteraMais Apple l'a joué finement : pour ceux qui préfèrent,(version gratuite de ChatGPT-4o), l'IA générative d'OpenAI, si et seulement si l'utilisateur lui en donne expressément l'autorisation. Voila qui ne plait guère au milliardaire, qui pourtant a fait partie de la création d'OpenAi ou qui développe sa propre IA, Grok.(mais ce n'est pas la première fois) : si, il n'aurait d'autres choix que de, car l'arrivée de ChatGPT dans iOS est mêmeDans la foulée, il précise que si un visiteur vient dans les locaux de son entreprise avec un appareil Apple, il devra, qui permet de couper tout contact avec l'extérieur. On aura compris qu'Elon Musk entretient désormais des relations très tendues avec OpenAi pour amener à ce type de réactions, que certains ne manqueront de trouver disproportionnées, voire teintées d'un brin d'hypocrisie.