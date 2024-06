Pourquoi Microsoft repousse la sortie de la fonction phare des PC Copilot+ ?

Pas de Recall au lancement pour les PC Copilot+

Nous ajustons le modèle de publication de Recall afin de tirer parti de l'expertise de la communauté Windows Insider afin de garantir que l'expérience répond à nos normes élevées en matière de qualité et de sécurité. Lorsque Recall (Preview) sera disponible dans le programme Windows Insider, nous publierons un article de blog avec des détails sur la façon d'en profiter.

Qu'est-ce que Recall ?

Après avoir annoncé quelques changements d'importance afin d'optimiser la sécurité de la fonctionnalité Recall, Microsoft suit finalement la voie de la sagesse et, afin de peaufiner davantage la nouveauté logicielle phare des PC Copliot+.Microsoft avait annoncé en interne que. Cette décision de retarder le lancement d'une fonction importante prouve que la firme s'en tient à son mantra. Même si les plus impatients seront déçus, il s'agit très certainement du comportement adéquat face aux craintes de certains spécialistes en sécurité Recall sera donc disponible par le biais du programme Windows Insider dans quelques semaines.Quant aux premiers PC Copilot+ équipés de puces Snapdragon X Elite et X Plus, le lancement est maintenu pour le 18 juin.Pour rappel, Recall va(il faudra donc impérativement dédier une partie de votre stockage à cette fonction)Il sera ainsi possible de. Évidemment, cela fonctionne également pour le texte et Recall sera capable d'ouvrir le mail, le document ou la page qui seront liés à votre rechercheBien entendu,. Il sera envisageable de choisir quelle quantité de stockage sera dédiée à la fonction, d'ajouter des filtres (par exemple, n'enregistre pas ma navigation au sein d'Edge), ou encore de désactiver complètement la fonction.