Amazon peine à faire passer Alexa à l'ère de l'IA ! Apple va-t-elle rattraper son retard ?

Des soucis pour la prochaine génération d'Alexa

Aucune des sources avec lesquelles Fortune s'est entretenu ne pense qu'Alexa est sur le point d'accomplir la mission d'Amazon d'être « le meilleur assistant personnel au monde », sans parler de la vision du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, de créer une version réelle de l'ordinateur de Star Trek. Au lieu de cela, Alexa d’Amazon court le risque de devenir une relique numérique avec un récit édifiant : celui d’une technologie potentiellement révolutionnaire qui s’est retrouvée coincée en prenant les mauvaises décisions.

Notre vision pour Alexa reste la même : créer le meilleur assistant personnel au monde. L'IA générative offre une énorme opportunité de rendre Alexa encore meilleure pour nos clients. Nous avons déjà intégré l'IA générative dans différents composants d'Alexa et travaillons dur sur sa mise en œuvre à grande échelle - dans plus d'un demi-milliard d'appareils compatibles Alexa déjà présents dans les foyers du monde entier - pour permettre une utilisation encore plus proactive, personnelle et fiable à nos clients. Nous sommes enthousiasmés par ce que nous construisons et sommes impatients de le proposer à nos clients.

L'avis de Mac4Ever

Si l'on devait décerner le prix du meilleur assistant virtuel actuellement disponible, le trophée irait certainement à Alexa. Non pas que l'assistant d'Amazon soit incroyable, mais il reste(ce n'est pas très difficile diront les mauvaises langues). En septembre dernier, Amazon avait profité de sa conférence annuel pour présenter ses avancées et ambitions pour une nouvelle génération d'Alexa s'appuyant sur l'intelligence artificielle.Lors de la présentation, Amazon mettait en avantpermettant de se passer du mot clé Alexa en s'appuyant sur la caméra, d''être controlée uniquement avec le regard (Eye Gaze sur la tablette Fire Max 11) ,, et même d'analyser les mouvements et la lumière ambiante pour automatiser l'éclairage connecté (via certains Echo et détecteurs de mouvement). Bref, de bien belles promesses. Cette nouvelle mouture devait être accessible dès l'année dernière, aux US dans un premier temps.Alors qu'Apple Intelligence semble sur les rails pour une sorite en bêta à l'automne ( en anglais tout du moins , il faudra attendre 2025 pour voir arriver le bouquet de fonctions de Cupertino liées à l'IA dans notre langue), il semblerait qu'Selon nos confrères de Fortune qui ont pu recueillir des informations auprès d'une douzaine d'employés travaillant sur le projet,Selon les personnes proches du projet, en l'état actuel,(Alexa LLM, pour Large Language Model. en VO)Amazon aurait des difficultés à faire fonctionner les requêtes en langage naturel et l'organisation en interne avec de nombreuses équipes séparées ne serait pas assez efficace pour faire avancer rapidement le projet.Certains anciens employés (dont le spécialiste Mihail Eric qui a quitté Amazon en 2021) estiment même, si les équipes et travaux avaient été mieux gérés. Une belle opportunité manquée en somme. De son côté, Amazon fait preuve d'optimisme en déclarant en réponse à l'article de Fortune :La bataille fait rage entre les géants de l'industrie que sont Apple, Google, Microsoft et Amazon, maisApple affiche un certain retard, mais l'arrivée d'Apple Intelligence pourrait changer les choses, et la firme pourra compter sur son image d'une société mettant en avant la confidentialité des données de ses clients, et la confiance, justifiée ou non, de ces derniers envers la marque pourrait bien peser assez lourd dans la balance. Seul l'avenir nous dira