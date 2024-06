Il faudra attendre avant de passer sa commande à une IA chez McDonald's

Les caissiers plus rapides que l'IA face aux clients de mcDO

En effet, McDonald's vient de suspendre son test outre-atlantique avec IBM, pour tester les commandes vocales dans les drive-in via une IA. En pratique, cela faisaitque la fonction de prise de commande automatisée avait été mise en place, et ce, dans plus de cent restaurants américains franchisés.Pour autant, l'opération n'a pas été un échec.. Le géant du fast-food reste confiant et ne désespère pas d'introduire cette technologie dans un avenir proche. De son côté, IBM dit être en discussions avec d'autres structures afin d'utiliser cette technologie de commande vocale.