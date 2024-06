Du Wi-Fi 7 moins cher avec le Nighthawk RS300 de Netgear

Netgear Nighthawk RS300

Jusqu'à 9,3 Gb/s

Le Wi-Fi 7, des débits indécents !

Avec le Nighthawk RS300, Netgear reprend la formule du RS700S tout en réduisant un peu le format (249 x 150 x 101,6mm pour 950 grammes sur la balance) et la voilure afin de proposer un tarif nettement plus accessible. Le RS300 dispose ainsi(contre 10 GbE sur le RS700S),(contre 250 m² pour son grand frère), d'un maximum de 100 appareils connectés (contre 200),(contre 19Gb/s).Le RS300 embarque. Pour rappel, le Wi-Fi 7 est nettement plus performant que la génération précédente en utilisant le même nombre d'antennes et les mêmes bandes de fréquences (2,4/5 et 6 GHz) que le Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E mais avec des canaux allant jusqu'à 320 Mhz, contre 160 MHz pour la norme précédente. Le tout nous a permis de frôler les 4 Gb/s avec le RS700S et un Xiaomi 13T Pro.Evidemment, il faudra plutôt s'attendre à des débits approchant 2,5 Gb/s sur un seul appareil sur le RS300 puisque le port WAN de ce routeur est en 2.5 GbE,Si vous désirezsans passer par les box des fournisseurs (comme la Freebox Ultra ), les modèles ci-dessous sont de parfaits candidats.Ils seront bien entenduen attendant que Cupertino adopte cette nouvelle norme, que nous espérons voir arriver au sein de la gamme le plus vite possible. Nous croisons fort les doigts pour la gamme de Mac M4 à venir.