Freebox Ultra : caractéristiques, prix, tout ce qu'il faut savoir !

Voici la Freebox Ultra !

un air de jamais vu

Le répéteur Wi-Fi 7 Mesh

Pocket Wi-Fi et Free Proxy

Une offre TV qui s'étoffe

49,99€ par mois pendant un an puis 59,99€

4 forfaits 5G à 9,99€/mois pendant un an

Ces dernières semaines Free avait fait monté le buzz et donné le ton en annonçant une box ayant. Cette Freebox se doit donc de relever le gant afin de prendre la relève de la Delta lancée fin 2018., contre 700 Mb/s pour la Delta).(une première pour une box, Free promet 6 Gb/s),(encore une première selon Free), et un port pour un SSD M.2 NVMe. afin d'offrir une fonction NAS, comme sur la Delta (mais sans la possibilité de créer une grappe RAID puisqu'il n'y a qu'un port M.2).La Freebox Ultra embarque, un réservé à la fibre, l'autre pour le réseau local, (dommage toujours pas de port 10 GbE ce qui aurait permis de simplifier le mise en place d'un réseau au sein du domicile, sans devoir payer du matériel supplélentaire),Free annonce égalementgrâce aux modes Veille totale et Eco pour le Wi-Fi, permettant de couper le signal lorsqu'il n'est pas utilisé. Enfin, cette nouvelle Freebox dispose d'un bouton marche/arrêt, une autre première chez Free.(un boitier 4G) permettant d'obtenir une connexion avant l'arrivée de la fibre au sein de votre domicile. L'opérateur offre 200 Go avant que la connexion fibre ne soit effective, et le boitier sera ensuite utilisable en déplacement ou lorsque vous devrez faire face à une perte de connexion en fibre avec 50 Go de données par mois. Free propose égalementavec des antennes proches des utilisateurs (130 équipes dans toutes la France, dans 12 régions sur 13).(comme sur la Delta), accessibles n'importe où grâce à l'App OQEE, fonctionnant dans toute l'Europe, et offrant les modes replay, start-over, et l'enregistrement. L'offre comprend désormais Universal+ ainsi que Disney+ et la chaine Canal+ Live, en sus de TV by Canal, la League 1 Uber Eats, Amazon Prime Video (et les autres avantages Prime), ou encore Netflix. (selon Free l'offre de contenu équivaut déjà à 83€ par mois)Free indique que le coût total représente 141€ par mois, et annonceLa Freebox Ultra Essentiel n'inclut pas les contenus pour 39,99 euros par mois la première année, avant de passer à 49,99 euros par mois.. Reste à se rendre sur le site à partir de 14h pour commander la Freebox Ultra, ou afin de vérifier si les anciens abonnés peuvent passer dès aujourd'hui à cette nouvelle offre.