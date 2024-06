Le vol vers la liberté

complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale

Pour quelles infractions Julian Assange était-il poursuivi ?

En effet, après cinq ans de détention au Royaume-Uni, le fondateur de WikiLeaks a accepté deretenus contre lui, à savoir unCe matin, Julian Assange a quitté la prison londonienne de haute sécurité, dans laquelle il était incarcéré. Il s'est envolé -sous bonne escorte- vers Saipan, aux îles Mariannes, où une audience est prévue demain matin à 9 heures (heure locale) pour fixer sa condamnation.Globalement cette dernière devrait être fixée à, ce qu’il a déjà effectué. Il devrait logiquement quitter libre le tribunal et rentrer chez lui, en Australie. Après des années de batailles juridiques, son entourage multiplie les témoignages de soulagement depuis ces dernières heures.Globalement, les autorités US lui reprochent d', notamment en Irak et en Afghanistan. Julian Assange est alors visé par dix-huit chefs d'accusation, soit une peine théorique pouvant aller jusqu'à 175 ans de prison (comme le prévoit le droit américain).Pendant la campagne présidentielle américaine de 2016, Julian Assange révèle aussi-des révélations applaudies par Donald Trump. Pour la CIA, ces derniers avaient été obtenus auprès d'agents russes, une accusation niée par WikiLeaks.En 2011, cinq journaux (dont leet) pourtant partenaires de WikiLeaks avaient condamné les méthodes de cette dernière, susceptibles d'. Mais ce dernier point n'a jamais vraiment été vérifié.