Apple étend son outil diagnostic aux réparations à domicile en Europe

Comme en Apple Store (ou presque)

Comment fonctionne le programme ?

tests approfondis pour garantir la plus haute qualité, sécurité et fiabilité

En décembre 2023 , Apple a lancé aux USA un outil de diagnostic matériel pour toute personne intéressée, dans le cadre de son programme de réparation en libre-service. Avant cela, le logiciel était limité aux magasins Apple Store et aux réparateurs agréés. Il permet notamment de trouver des défauts matériels dans un appareil en exécutant des séries de tests.Celui-ci donne aux utilisateurs la même possibilité que les fournisseurs de services agréés Apple et les réparateurs indépendants afin de tester les produits. Il aide également à. Avec cette extension,prend désormais en charge les modèles d'iPhone, Mac et Studio DisplayAprès cela, il sera possible deles pièces et les outils requis (parmi les centaines de disponibles) et de commencer la réparation. Apple précise que tous les outils et pièces proposés dans le magasin sont soumis à desEn pratique,, qui contient tous les outils nécessaires pour effectuer soi-même l'opération. Moyennant 55,20€, celui-ci sera, à l'issue de laquelle il faudra le renvoyer (gratuitement). Il est aussi possible d'acheter séparément certains d'entre eux. Cette solution -assez chère- offre une certaineaux clients qui ne veulent / peuvent pas acheter des outils pour une seule réparation., et constitue la réponse d'Apple aux nombreuses critiques sur la réparabilité de ses produits. Pour autant, Cupertino estime qu'il est préférable se rendre dans un Apple Store ou un centre agréé, pour s'assurer que leurs appareils sont réparés de manière sûre et fiable. En effet, tout le monde n'est pas formé pour changer le dos en verre de son iPhone par exemple.De notre côté, on est curieux de connaitre le nombre d'entre vous qui se sont lancés dans l'aventure et avec quelles chances de réussite. Peut-être que certains ne sont pas allés au bout du process ayant rencontré quelques difficultés ? N'hésitez pas à nous raconter vos expériences avec le programme de réparation à domicile d'Apple !