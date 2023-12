Réparer chez soi son iPhone 15 ou son Mac M2, c'est possible grâce à Apple !

35 produits Apple, 33 pays et 24 langues

Presque un an jour pour jour (et peut-être à l'approche de Noël), la firme vient d'étendre les produits pris en charge mais également la listes des pays éligibles.Ce sont en effet vingt-quatre autres pays européens -dont la Croatie, le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal et la- qui viennent grossir la liste. Avec cette dernière extension, le programmeprend désormais en chargeEn outre,. Destinées aux utilisateurs -suffisamment aventureux, aguerris ou confiants- pour réparer les appareils Apple, ces sessions devraient permettre de tester certaines fonctionnalités et performances optimales (comme un centre agréé), ainsi que d'identifier les pièces nécessitant une réparation.Après cela, il sera possible deles pièces et les outils requis (parmi les 200 disponibles) et de commencer la réparation. Apple précise que tous les outils et pièces proposés dans le magasin sont soumis à desComme aux USA, Apple fournira un kit, qui comprendra tous les outils nécessaires pour effectuer soi-même l'opération. Moyennantcelui-ci sera, à l'issue de laquelle il faudra le renvoyer (gratuitement). Cette sorte de location devrait offrir une certaineaux clients qui ne veulent / peuvent pas acheter des outils pour une seule réparation.Le programme s'inscrit dans le cadre des efforts de la firme en matière de droit à la réparation. Néanmoins, elle maintient que la grande majorité de ses clients devraient toujours se rendre dans un Apple Store ou un centre agréé, pour s'assurer que leurs appareils sont réparés de manière sûre et fiable. Enfin une dernière question se pose,