Apple publie une ode à la réparabilité de ses produits !

Longevity, by Design

créer la meilleure expérience pour nos clients, c'est pourquoi nous concevons des produits qui durent

bien avant la construction du premier prototype et guidé par les données historiques d'utilisation des clients et les prévisions sur l'utilisation future

Pour l’occasion, John Ternus -Senior Vice President of Hardware Engineering se saisit de sa plus belle plume : concevoir les produits les meilleurs et les plus durables au monde nécessite de trouver un équilibre entre durabilité et réparabilité, tout en fournissant des mises à jour logicielles continues – et nous recherchons constamment des moyens nouveaux et innovants pour accomplir cette mission .

Ode à la réparabilité...

reflétant l'amélioration de la qualité et de la fiabilité des appareils

mérites

ET la sérialisation alors ?

The truth about parts pairing

associer les numéros de série des pièces détachées à celui d'un smartphone, via notamment des puces, donnant la possibilité au fabricant de restreindre la réparation pour les réparateurs non-agréés ou de dégrader un smartphone réparé avec des pièces “génériques” à distance

l’accès à la réparation plus facile et plus transparent pour les clients tout en garantissant que chaque appareil (et les données qui y sont stockées) reste sécurisé et fonctionne de manière optimale …/… protéger nos clients contre tout accès non autorisé à leurs données

En préambule de ce long document intitulé, Cupertino rappelle vouloir. Voilà qui annonce déjà la couleur de l'essai qui va en faire grincer des dents !Dans un grand élan lyrique,. Un objectif qui s'inscrit dans les services de réparation à domicile depuis 2022, conserver son appareil le plus longtemps possible ou encore le revendre / l'échanger.Le reste du document se veut une vraie profession de foi, avec de grands engagements en matière de longévité et de réparabilité, avec un petit tacle sur Android.: l’iPhone conserverait une valeur 40% plus élevée par rapport à la concurrence, des taux de réparations hors garantie en diminution de 38 % de 2015 à 2022.A cela s'ajoutedepuis l'introduction de boîtiers améliorés à partir de la gamme iPhone 7. On note enfin, toujours depuis l’iPhone 7,. Enfin, plus récent, la nouvelle vitre arrière de l'iPhone 15 -en tant que module individuel- auraitLe document en profite pour préciser que les taux de réparation sous garantie et hors garantie pour Apple entre 2015 et 2022 ont diminué respectivement de 78 % et 38 %,. Enfin, toujours fan de graphiques, Cupertino propose aussi une chronologie 2018-2024 pour montrer sesaccomplissements en la matière !Tout est très beau dans le meilleur des mondes. Enfin, il reste quand même quelques détails à régler, comme par exemple la sérialisation.). Pour rappel, cette dernière apparue avec l'iPhone 5s et Touch ID- consiste àEn pratique, Apple conserve donc. Ainsi si vous changez cette dernière chez un réparateur non agréé, il devient impossible d'accéder aux paramètres de cette dernière dans l'app Réglages. Et franchement à ce prix, on pourrait tout de même pouvoir changer sa batterie sans être bridé.En France, en mai 2023, l’association française Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP) avait déjà déposé. Mais Apple n’en démords pas et insiste que, pour elle, le but affiché est de rendre