Cette peau artificielle est-elle une avancée majeure dans la robotique ?

Une peau artificielle créée en laboratoire

beaucoup

Des facultés d'auto-régénération hors normes

prototype de peau cellulaire cultivée en laboratoire

Contrairement à d'autres matériaux auto-cicatrisants, qui nécessitent de la chaleur ou de la pression pour déclencher une adhérence sur les surfaces endommagées, cette matière peut se régénérer, et ce, par prolifération cellulaire sans aucun déclencheur

Les tentatives passées pour l'attacher se sont cependant avérées difficiles. L'équipe a essayé d'utiliser des mini crochets comme ancres - mais ceux-ci ont endommagé la peau au fur et à mesure que le robot se déplaçait.

D'après, des chercheurs des universités de Tokyo et d'Harvard viennent de dévoiler les premiers résultats de cette(décidément c'est le jour), dans une tentative pour les rendre, plus proches de l'être humain.Alors le résultat est visuellement un peu, mais la prouesse technique est bien présente. D'autant qu'il est possible de faire bouger cette matière pour lui impulser -par exemple- un sourire, comme si des muscles étaient entrés en action.Pour le moment, il s'agit d'un. Aussi, on est loin de la production de masse. Notons que cette dernière présente, comme la possibilité de s'et d'offrir un toucher proche de la peau humaine.D'autres difficultés restent encore à surmonter, notamment pour la poser sur un support.En effet, les scientifiques n'ont pas encore trouvé l'équivalent des ligaments pour parfaire leur création et lui permettre de bouger sans la détériorer.Enfin, outre l'utilisation industrielle dans la robotique, on pense également à unpour des personnes nécessitant des greffes de peau (comme des grands brûlés ou des victimes d'accidents de la circulation), ou encore à des fins esthétiques.