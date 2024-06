Le breton et l'occitan sont désormais disponibles sur Google Traduction

Une mise à jour historique

Du cantonais au Qʼeqchiʼ, ces nouvelles langues représentent plus de 614 millions de locuteurs, ouvrant des traductions à environ 8 % de la population mondiale. Certaines sont les principales langues du monde avec plus de 100 millions de locuteurs. D'autres sont parlés par de petites communautés d'indigènes, et quelques-uns n'ont presque pas de locuteurs natifs, mais des efforts de revitalisation actifs. Environ un quart des nouvelles langues proviennent d'Afrique, ce qui représente notre plus grande expansion des langues africaines à ce jour, y compris Fon, Kikongo, Luo, Ga, Swati, Venda et Wolof.

(aux 133 déjà disponibles). Et petit bonus, on trouve deux langues régionales françaises dans cette longue liste, à savoir le breton et l'occitan. Parmi les autres propositions, s'ajoutent le cantonais, le wolof, le swati, le panjabi, le manx ou encore l'afar. La firme insiste sur la nécessité de faire vivre des langues, même si elles sont peu parlées dans le monde.Enfin, Google précise que cette mise à jour colossale a été permis grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle -notamment du modèle de langage PaLM 2, similaire à Gemini- mais qu'elle repose aussi sur le travail de nombreux linguistes spécialisés, experts, traducteurs et locuteurs natifs.