Pour l’UE, Apple se sait déjà coupable !

Une suspension qui surprend

nous craignons que les obligations de la DMA en matière d'interopérabilité ne nous force à mettre en péril l'intégrité de nos produits d'une manière risquée pour la sécurité des données et leur protection../… nous ne pensons pas que nous seront en mesure de mettre à disposition des utilisateurs de l'Union européenne, cette année, trois fonctionnalités

L'UE n'est pas dupe !

étonnante reconnaissance de l'existence d'un comportement anticoncurrentiel

Je trouve cela très intéressant qu'ils disent que nous allons maintenant déployer l'IA là où nous ne sommes pas obligés de permettre la concurrence. Je pense que c'est la plus grande et la plus étonnante admission de leur part.

En effet, il y a tout juste une semaine, Cupertino annonçait la, mais aussi de: la recopie de l’iPhone sur le Mac et les nouveautés SharePlay. Ces deux fonctions auraient d'ailleurs du être déployées avec la beta 2 d'iOS 18 de lundi soir, mais il n'en sera rien avant la fin de l'année (même s'il existe des moyens pour les développeurs européens de tester l'iPhone Mirroring ).La porte-parole expliquait :Il s'agit là d'uneElle précise d’ailleursavoir ouvert une nouvelle procédure de non-conformité contre Apple, au vu des préoccupations des développeurs d'applications et les magasins alternatifs d'applications. Là encore, les conditions proposées par Cupertino pourraient ne pas être en accord avec le DMA.Il faut dire qu'en pratique la firme a blindé ses CGU, rendant la création d'un App Store alternatif quasiment impossible et finalement peu intéressant pour les utilisateurs.Pour d’autres,. Autrement dit, si les consommateurs n’ont pas accès aux nouvelles fonctions, c’est bien la faute du DMA et des législateurs européens qui n’arrivent point à cerner les subtilités technologiques.