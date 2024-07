Voici l'écran USB le plus léger du monde !

VAIO Vision Plus 14

Seulement 325g !

VAIO, l'ex-division PC de Sony vendue il y a très exactement 10 ans (le 1er juillet 2014) à un fonds d'investissement japonais, présente son tout dernier écran USB-C Vision Plus 14.(pour ce format s'entend). Il faut dire que l'appareil est réellement un poids plume puisqu'il affiche seulement 325 grammes sur la balance (à titre de comparaison, l'Asus Zenscreen OLED MQ13AH fait 490 grammes avec une surface d'affichage plus petite) et qu'il n'est épais que de 3,9 millimètres dans sa partie la plus fine (12,4mm au plus épais).Le nouveau venu est équipé d'une dalle LCD de 14 pouces au format 16:10 avecIl ne s'agit donc pas d'une dalle avec des caractéristiques techniques affolantes, mais, mais également de recharger l'appareil hôte en délivrant 60W via Power Delivery (ce qui peut être salvateur sur une machine dotée d'un unique port USB-C). L'écran semble en sus économe en énergie puisque, selon le constructeur,(pratique s'il est alimenté via la machine hôte afin de ne pas trop réduire l'autonomie).VAIO a réussi à maintenir un poids très contenu en optimisant le matériel (le pied est en partie évidé) et(avec une bonne résistance à la flexion comme vous pouvez le constater sur la vidéo ci-dessus).L'écran est livré avecet être plié afin de placer la dalle au-dessus de celle d'un ordinateur portable., soit environ 316 euros à l'heure d'écrire ces lignes. Si ce type d'écran vous intéresse, plusieurs modèles sont disponibles sur notre territoire, dont l'Asus Zenscreen MQ13AH avec une dalle OLED 1080p, 3 ports USB-C et un port mini HDMI, le tout pour 395 euros (en promotion).