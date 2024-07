L'IA au travail : productivité accrue ou menace pour l'emploi ?

Presque la moitié des employés ont recours à l'IA

IA Générative au travail : amie ou ennemie des salariés ?

Les employés utilisent ce temps gagné pour effectuer davantage de tâches (41 %) ou de nouvelles tâches (39 %), expérimenter la technologie (39 %) ou encore travailler sur des tâches stratégiques (38 %).



Parmi les employés, 43 % déclarent utiliser régulièrement GenAI au travail contre 20 % en 2023. La confiance est également en hausse : 42% des salariés se déclarent confiants quant à l'impact des IA sur leur travail, contre 26 % l’an dernier.

L’usage de l’IA générative a explosé cette année pour atteindre 42 % en entreprise. 2024 est l’année du déploiement après une année de découverte de la technologie. Les gains de productivité sont bien réels. 58 % des salariés déclarent gagner au moins cinq heures par semaine. C'est une formidable opportunité pour les entreprises

Des craintes bien présentes

systématiquement plus optimistes et moins anxieuses à l'égard de GenAI que leurs homologues des pays du Nord

En juin dernier, ce cabinet s'est livré à unepour établir un rapport dénommémontrant que 58% estiment que l'IA leur fait gagner 5 heures par semaine !En France, ce pourcentage serait nettement plus élevé avec. De même, 50% des managers et 33% des employés auraient bénéficié d'une formation sur le thème de l'Intelligence Artificielle.D'après Sylvain Duranton, directeur monde du cabinet BCG X (l'entité tech de BCG et coauteur de l'étude en question),Mais le résultat est aussi à relativiser. D'un côté, 58 % déclarent que l'outil leur permet de gagner au moins cinq heures par semaine.Apparemment, 49% des utilisateurs réguliers de cette technologie estiment que leur emploi pourrait disparaître au cours de la prochaine décennie. Globalement, les personnes interrogées dans les pays du Sud seraient