Les routeurs Wi-Fi 6E Mesh Eero à -43% pour les abonnés Prime

Les routeurs Wi-Fi 6E Mash Eero à -43%

Une offre réservée aux abonnées Prime

• MacBook Air (15 pouces, M3, 2024)

• MacBook Air (13 pouces, M3, 2024)

• iMac (24 pouces, 2023)

• MacBook Pro (14 pouces, novembre 2023) ou MacBook Pro (16 pouces, novembre 2023)

• MacBook Pro (14 pouces, 2023) ou MacBook Pro (16 pouces, 2023)

• Mac mini (2023)

• Mac Studio (2023)

• Mac Pro (2023)

• iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max

• iPad Pro 13 pouces (M4) Wi-Fi

• iPad Pro 13 pouces (M4) Wi-Fi + Cellular

• iPad Pro 11 pouces (M4) Wi-Fi

•iPad Pro 11 pouces (M4) Wi-Fi + Cellular

• iPad Pro 11 pouces (4e génération)

• iPad Air 13 pouces (M2) Wi-Fi

• iPad Air 13 pouces (M2) Wi-Fi + Cellular

• iPad Air 11 pouces (M2) Wi-Fi

• iPad Air 11 pouces (M2) Wi-Fi + Cellular

• iPad Pro 11 pouces (4e génération) ou iPad Pro 12,9 pouces (6e génération)

Amazon Prime Day 2024

16 et 17 juillet 2024

(par module). Chaque routeur dispose, ce qui permet d'obtenir un débit de 2,3 Gb/s en cumulant des connexions sans fil et filaires. Les routeurs d'Amazon sont désormais disponibles sur notre territoire, et se distinguent grâce à un tarif nettement plus accessible que leurs concurrents (aux US et au Canada, les Echo Gen4 et Echo Dot Gen5 permettent également d'étendre la couverture réseau à 100 Mb/s).Pour rappel, les appareils Wi-Fi 6 actuels utilisent les bandes 2,4 et 5 GHz, et(car le réseau est moins saturé), le tout avec le protocole de sécurité WPA3 et une latence réduite.Il faudra bien entendu, ce qui est le cas des machines Apple listées ci-dessous :Si le Wi-Fi 6 vous suffit et(jusqu'à 380m² selon le constructeur), le pack de deux routeurs Wi-Fi 6 Eero est également proposé en promotion à -55% pour les abonnés Prime.Une nouvelle fournée de promotions réservées aux abonnés à la formule Prime sera proposée. Ces deux jours d'offres promotionnelles permettent chaque année aux abonnés Prime. Amazon propose dès aujourd'hui quelques offres intéressantes comme l'accès pendant 5 mois gratuits (au lieu d'1 mois habituellement) au catalogue complet d'Amazon Music Unlimited.Pour rappel, 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.