Qu'attendre des prochains résultats financiers d'Apple ?

nous nous attendons à ce que notre activité de services suive une croissance à deux chiffres, suivant un rythme similaire à celui du premier semestre de l'exercice. Nous nous attendons à ce que les revenus de l'iPad augmentent à deux chiffres

Pour rappel, Apple a déclaré l'année dernière, pour son troisième trimestre 2023 : 39,67 milliards de dollars pour l'iPhone (39,9 milliards de dollars estimés et en baisse par rapport à 40,67 milliards de dollars au troisième trimestre 2022), 6,84 milliards de dollars pour les Mac (estimation de 6,6 milliards de dollars, en baisse par rapport à 7,38 milliards de dollars au troisième trimestre 2022), 5,79 milliards de dollars pour l'iPad (environ 6,4 milliards de dollars estimés, en baisse par rapport à 7,22 milliards de dollars au troisième trimestre 2022) et 8,28 milliards de dollars pour les Wearables, Home et accessoires (84 milliards de dollars estimés).

Les nouveaux produits comptabilisés ce trimestre !

Une conférence audio et la séance de questions / réponses est prévue juste après, avec le CEO et le CFO de la firme. Pour rappel, cette dernière prend plutôt la forme d'une présentation orale, en présence quelques journalistes américains -toujours les mêmes et triés sur le volet.Cette présentation couvrira les mois d'avril, mai et juin, c'est généralement le trimestre le plus calme. Mais cette année. De même les annonces de la WWDC (notamment l'IA ou Apple Intelligence) pourront également impacter les chiffres.Comme à chaque fois,Aussi les analystes en sont réduits à faire des prédictions, en fonction des résultats de l’an dernier et des rumeurs venant des chaînes de production, notamment au regard des nouveaux produits.Toutefois, le Directeur Administratif et Financier d'Apple a précisé. Il espère ainsi une marge brute entre 45,5 % et 46,5 %, et des dépenses d'exploitation entre 14,3 milliards de dollars et 14,5 milliards de dollars.