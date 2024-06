Apple s'envole en Bourse, après la présentation de son IA Apple Intelligence

Apple Intelligence, le nouveau booster

UNE ANNÉE EN DENTS DE SCIE

Les derniers mois ont été un peu fluctuants. Certes,. Il semblerait toutefois qu'Apple Intelligence -l'IA maison de la firme à venir dans les prochains mois- a réussi à séduire et convaincre les investisseurs.En effet,. Comme d'habitude, le cours avait chuté lundi après le premier jour de la WWDC. Mais, après avoir clôturé lundi de 1,9 % en baisse, le flux a connu un revirement de situation.(+ 7,26 % par rapport à sa valeur d'ouverture à 193,65 dollars). A mi-journée, le cours de l'action est légèrement redescendu à 206,03 dollars, ce qui était le plus haut atteint sur les 52 dernières semaines., avant une année de vaches maigres liée à la crise économique. Elle atteindra ce chiffre à nouveau en juin 2023, pour rechuter à nouveau.Après cela, Apple a commencé l'année à 184,93 dollars, avec un printemps difficile. AAPL est en effet descendue à 165 dollars le 19 avril. Mais entre temps, la firme a présenté d'excellents résultats malgré une baisse des ventes de l'iPhone. Désormais, il ne reste plus qu'à attendre lundi prochain, pour découvrir les annonces IA promises par Tim Cook.La semaine dernière,, avec 3 004 milliards de dollars. Elle se plaçait devant Nvidia à 2 983 milliards de dollars, suivi de Microsoft qui perd un peu à 2 936 milliards. Avant de céder à nouveau sa place...