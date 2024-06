ChatGPT sur l’iPhone ! OpenAI a-t-il payé Apple ?

Une relation totalement gratuite

d'une valeur égale ou supérieure à celle d'une contrepartie financière

ne devrait pas générer des revenus significatifs pour l'une ou l'autre des parties -tout du moins au début

une commission de la part de ses partenaires qui monétisent les résultats dans les chatbots sur ses plates-formes

Et chatgpt alors ?

Selon... On se rappelle également que le ChatBot sera mis à disposition gratuitement aux utilisateurs, d'après Craig Federighi !Apparemment,. Pour rappel, l'arrangement comprendrait l'intégration de ChatGPT, un assistant numérique qui répond en termes simples aux demandes de Siri d'Apple.Mark Gurman explique que le partenariat entre Apple et OpenAI... Mais l'avenir pourrait être différent, l'objectif d'Apple serait de conclure des accords de partage des revenus avec des entreprises spécialisé dans l'IA. Et ainsi obtenirAutrement dit, si l'utilisateur n'est pas satisfait par les services d' Apple Intelligence , il pourra demander à Siri de passer par ChatGPT ! Le partenariat avec OpenAi est bien réel, mais plus qu'un CDD c'est une voie alternative. Le bot conversationnel reposera d'ailleurs sur(dans sa version gratuite, mais il se pourrait qu'il y ait quelques limitations).Ainsi Siri demandera l'autorisation de partager vos photos, PDF, mails, notes avec ChatGPT. Notons que ChatGPT ne sera pas disponible à la sortie d'iOS 18 (donc en septembre avec les iPhone 16), mais un peu plus tard dans l'année.Les utilisateurs qui opteront pour la version gratuite de ChatGPT pourront apparemment le faire sans soucis de confidentialité. Les demandes ne sont pas enregistrées et les données utilisateur ne sont pas enregistrées. Enfin,