Elon Musk lance son onéreuse antenne Starlink Mini

La portabilité avant tout

de réduire le prix de Starlink, en particulier pour les personnes dans le monde où la connectivité est inabordable ou complètement indisponible

Disponibilité

Le Starlink mini mise à fond sur la portabilité et les déplacements des utilisateurs. Affichant un(29,85 x 25,9 x 3,85 cm) lui permettent de tenir aisément dans un sac à dos et de bénéficier d'un accès Internet par satellite aux USA (dans la limite de 50 Go).Dans un mail adressé à une poignée d'élus, il est indiqué que la volonté de Starlink est iciCôté specs, cette antenne intègre(802.11ax et 3x3 MIMO). Aussi, les vitesses théoriques seraient de(comme l'avance Elon Musk sur X avec une latence de 23 millisecondes), ce qui correspond environ à la moitié du débit descendant théorique de la version fixe.Pour le moment, son prix est loin d'être mini, puisqu'il faudra débourser la coquette somme de 599 dollars, mais également souscrire à un abonnement mensuel de 30 dollars qui va s'additionner au forfait Starlink de base (entre 90 et 120 dollars). Les tarifs américains sont globalement plus cher qu’en France.Par comparaison, l’abonnement Starlink dans l’Hexagone commence à partir de 40 € par mois (avec un kit antenne à 349 €). La version itinérante (avec une antenne motorisée à 249 €) est quant à elle accessible à partir de 59 € par mois.En outre, l'antenne n'est pas disponible pour tout le monde.. On peut imaginer que cet kit pourra être déployé dans d'autres pays et que son prix pourra être réduit en fonction du succès rencontré.Si vous Notre Test sur Starlink