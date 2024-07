Google déploie son IA pour traquer les feux de forêt 

Un dispositif opérationnel dès à présent

Wildfire detection

Des informations mises à jour

Au moins 1,4 million d’utilisateurs ont reçu une alerte en Europe et en Afrique pour la seule première semaine de juillet

Obtenir des informations sur des incendies en cours



Activer le calque "Incendies" : appuyez sur Calques Calques puis bouton "Incendies".

Rechercher un incendie : saisissez une requête liée aux incendies dans le champ de recherche Google Maps, comme "incendies" ou le nom d'un incendie spécifique. Appuyez sur le résultat pour afficher le calque.

Appuyer sur la bannière d'alerte d'incendie : si l'emplacement d'un incendie en cours chevauche la partie visible de votre carte, une bannière d'alerte d'incendie s'affiche dans la fiche "Découvrir" de l'écran d'accueil de Maps. Appuyez sur la bannière pour activer le calque.

Conseil : Les incendies n'apparaissent sur la carte qu'à certains niveaux de zoom. Veillez à faire un zoom avant pour afficher les informations liées aux incendies disponibles sur la carte.

Disponible depuis plus d'un an aux Etats-Unis, au Canada et dans certains pays d'Amérique Latine, le dispositifest capable d’. Pour cet été, ce sont, qui vont pouvoir en bénéficier, avec parmi eux la France, la Grèce, la Turquie ou encore l’Espagne et l’Italie. En dehors des états membres, s'ajoutent d'autres pays sévèrement touchés comme le Kenya et au Rwanda.En pratique, le modèle a été entraîné à partir de multiples données, d’images satellites, mais aussi d'études de précédents incendies ainsi que les dommages causés sur le paysage. L'IA va compiler toutes les donnéesLe but est aussi de permettre d'évacuer les sites, mais également de transposer les données, afin de détecter si des feux sont à proximité de celui suivi. Le service de cartographie vous indiquera alors un détour à faire !, notamment en Espagne, au Portugal, en Grèce, à Chypre ou au Kenya. Les données ont également été répercutées aux habitants et aux autorités locales.